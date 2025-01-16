Блогершу из Австралии уличили в издевательствах над ребенком ради донатов

Блогершу в Австралии задержали после издевательств над своим ребенком ради увеличения пожертвований. Об этом сообщил телеканал ABC News .

По информации источника, женщина делала фотографии годовалой дочери в состоянии боли и сильного стресса, чтобы собрать больше денежных средств и привлечь к себе внимание в социальных сетях.

Правоохранители обвинили в том, что она давала ребенку лекарства без разрешения врачей, при этом их выписали на другого человека. Предположительно, медикаменты также привели к ухудшению состояния дочери.

В общей сложности блогерша обманула подписчиков на 60 тысяч долларов на платформе GoFundMe. Девочку отвезли в одну из больниц, а ее мать в скором времени предстанет перед судом. Отправлявшие аферистке деньги получат их обратно.

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