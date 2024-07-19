Блогерша съела 10 кг еды и умерла во время стрима

Фуд-блогерша съела 10 кг еды и умерла в прямом эфире в Китае

Китайская фуд-блогерша и звезда мукбанга Пань Сяотин внезапно скончалась во время очередного кулинарного стрима. Об этом сообщило издание China Times .

Девушка прославилась своими 10-часовыми кулинарными марафонами. Каждый день она съедала по 10 килограммов пищи, в том числе экзотические и «экстремальные» продукты и блюда.

В прошлом девушка работала официанткой. О мукбанге узнала от друга, успешно зарабатывающего на таких трансляциях. Она тоже решила этим заняться, причем получила широкую известность в Сети. Со временем она увеличивала порции, что привлекало еще больше зрителей.

Звезда мукбанга весила 120 килограммов и страдала от высокого кровяного давления. Недавно ее госпитализировали из-за серьезных проблем с желудком и кишечником, но она все-равно не прекратила устраивать шоу. Уже на следующий день после выписки из больницы Пань Сяотин вышла в эфир.

Как сообщили китайские СМИ, вскрытие показало, что желудок покойной был деформирован из-за непереваренной пищи.

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