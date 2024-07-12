Красноярский суд приговорил к исправительным работам пару веганов, заморивших голодом дочь

Супружескую пару из Красноярска, у которой из-за плохого питания умерла дочь, признали виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В Красноярске бывшие супруги признаны судом виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставлении без помощи их двухлетней дочери», — сообщили в ведомстве.

Подсудимых приговорили к исправительным работам сроком на 11 месяцев. По версии следствия, сыроеды не давали ребенку мясо, молоко, яйца и другие продукты, а при развитии анемии и других проблем со здоровьем отказались показать дочку врачам.

Ранее в Сочи осудили блогера-сыроеда Максима Лютого, по вине которого умер его ребенок. Мужчина намеренно матери младенца и оставлял его без еды, в результате грудничок умер по дороге в больницу.