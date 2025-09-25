Блогера Каца объявили в международный розыск Интерпола

Блогера Максима Каца* объявили в розыск на территории всех государств — членов Интерпола. Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Хорошевский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Каца* из-за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По этому делу ему грозит до двух лет лишения свободы.

В августе 2023 года блогер получил восемь лет колонии по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС России.

После начала спецоперации Кац* опубликовал на YouTube ролик, содержащий фейки об уничтожении населенных пунктов и мирных людей на Украине. Как заявлял адвокат, свою вину он не признал.

Блогеру запретили администрировать интернет-ресурсы. Кроме того, он не ставил маркировку о статусе иноагента в своих публикациях.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.