Варламову пригрозили уголовным делом за нарушение закона об иноагентах

Блогер Илья Варламов* дважды за год подпадал под административную статью, не указывая в своих социальных сетях полученный им статус иностранного агента. После очередного нарушения прокуратура Москвы направила следователям материалы для возбуждения уголовного дела, сообщила пресс-служба столичного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что действия Варламова* подпали под статью Уголовного кодекса об уклонении от исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

В пресс-службе отметили, что после двух наложенных штрафов Варламов* продолжил публикации в социальных сетях, а также других публичных площадках информацию без указания своего статуса.

В последний раз блогера Илью Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента в начале июня этого года. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

Министерство юстиции внесло Варламова* в реестр иностранных агентов 23 марта 2023 года.

*Признан в России иностранным агентом.