Блогер погиб во время опасного челленджа в прямом эфире в TikTok

Бразильский блогер утонул во время опасного челленджа в прямом эфире в TikTok
Бразильский блогер не сумел выполнить челлендж и погиб во время прямой трансляции в TikTok. Об этом случае сообщило издание Life.
Молодой человек пытался выполнить трюк, балансируя вниз головой над наполненной водой бочкой. В результате он потерял равновесие и упал внутрь емкости.
Блогер пытался выбраться, но конструкция бочки не позволяла ему перевернуться вверх головой. Несчастный случай произошел на глазах у тысяч зрителей трансляции.
Видеозапись с трагическим происшествием быстро распространилась в социальных сетях, и позже аккаунт блогера удалили с платформы.
Ранее молодая мать из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить популярный тренд под песню Ники Минаж. Она встала на кастрюлю с банкой смеси на одной шпильке и упала.