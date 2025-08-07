Блогер погиб во время опасного челленджа в прямом эфире в TikTok

Бразильский блогер утонул во время опасного челленджа в прямом эфире в TikTok

Бразильский блогер не сумел выполнить челлендж и погиб во время прямой трансляции в TikTok. Об этом случае сообщило издание Life .

Молодой человек пытался выполнить трюк, балансируя вниз головой над наполненной водой бочкой. В результате он потерял равновесие и упал внутрь емкости.

Блогер пытался выбраться, но конструкция бочки не позволяла ему перевернуться вверх головой. Несчастный случай произошел на глазах у тысяч зрителей трансляции.

Видеозапись с трагическим происшествием быстро распространилась в социальных сетях, и позже аккаунт блогера удалили с платформы.

Ранее молодая мать из Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить популярный тренд под песню Ники Минаж. Она встала на кастрюлю с банкой смеси на одной шпильке и упала.