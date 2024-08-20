Близкий друг Линча пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

DM: председатель банка Morgan Stanley Блумер пропал при крушении яхты у Сицилии

Фото: Unsplash

Председатель инвестиционного банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена оказались в списке пропавших после крушения яхты у побережья Сицилии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Авторы материала добавили, что банкир является близким другом сооснователя компании Autonomy Майка Линча.

«И итальянские власти подтвердили его пропажу без вести», — отметили журналисты.

Накануне СМИ сообщили, что Линч тоже пропал из-за крушения суперъяхты Bayesian возле Сицилии. Судно ушло на дно из-за смерча. «Британского Билла Гейтса» до сих пор не нашли. Всего на борту находились 22 человека, сообщил RT.

До этого в Италии затонула лодка, где находились 34 человека. Судно потерпело крушение в Ионическом море.

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