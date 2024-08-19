Британский мультимиллионер исчез после крушения суперъяхты из-за смерча

Telegraph: основатель Autonomy Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

Сооснователь компании Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч мог исчезнуть из-за крушения суперъяхты Bayesian возле Сицилии. Об этом сообщила газета Telegraph .

Предпринимателя, получившего прозвище «британский Билл Гейтс», до сих пор не могут найти. Судно ушло на дно из-за смерча, который прошел утром 19 августа.

По данным газеты, на борту затонувшей яхты находились британские подданные, американцы и канадцы. Спасатели вытащили из воды многих пассажиров, но часть пропала без вести. Поиски выживших продолжаются.

«Жена Линча, Анджела Бакарес, входит в число спасенных из вод Портичелло в провинции Палермо», — уточнили журналисты.

На месте кораблекрушения спасатели нашли одного погибшего пассажира.

Ранее в Италии затонула парусная лодка, на борту которой находились 34 человека. Судно ушло на дно в Ионическом море, в 120 милях от берегов области Калабрия. В результате ЧП погибли 14 пассажиров.