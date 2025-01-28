28 января 2025 19:02 Стрелки часов Судного дня приблизились к самой опасной отметке. Что это значит? 0 0 0 Фото: Коллаж: Freepik / 360.ru Мир

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Стрелки часов Судного дня ежегодно двигают назад или вперед — к «ядерной полуночи». В 2025 году их перевели на секунду вперед. Считается, что, как только часы покажут полночь — до нее теперь осталось 89 секунд, — человечество само себя уничтожит.

Что такое часы Судного дня

Часы Судного дня — это проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». В 1947 году его запустили создатели первой атомной бомбы в США. Они решили, что определить степень напряженности можно при помощи стрелок на циферблате: чем они ближе к полуночи, тем обстановке в мире опаснее. В начале 2025 года на часах осталось всего 89 секунд — этой новый минимум за всю историю проекта. Решение об установлении времени принимают члены совета директоров журнала. К работе привлекают и других экспертов — в частности, речь идет о 18 нобелевских лауреатах.

Как менялось время на часах Судного дня

С момента создания стрелки часов переводили 24 раза. Начиная с 1991 года их упорно передвигают к полуночи — и лишь в промежуток с 2010 по 2012 год время ненадолго сдвинули назад.

Интересно В 2017 году ученые начали учитывать риски, связанные с изменением климата, и показатели стали указывать на без пяти минут полночь. С тех пор глобальное потепление стало важным элементом расчета для «Бюллетеня». В 2017 году ученые начали учитывать риски, связанные с изменением климата, и показатели стали указывать на без пяти минут полночь. С тех пор глобальное потепление стало важным элементом расчета для «Бюллетеня».

Оставшиеся 89 секунд до ядерной полуночи — не первая опасная ситуация. Стрелки часов уже предупреждали человечество о реальных угрозах.

До полуночи 120 секунд — 1953 год

Группа экспертов в 1953 году перевела стрелки часов так близко к полуночи, как никогда ранее. Две минуты до «ядерной полуночи» — такую оценку обстановке в мире ученые дали из-за испытания термоядерных бомб США и Советского Союза. Ближе к 1960-му стрелки часов передвигали преимущественно назад. Так, в 1960 году до полуночи оставалось семь минут, а в 1963-м — 12.

Фото: Американские военные наблюдают за испытаниями ядерного оружия в штате Невада, 1953 год / Викимедиа 1/2 Фото: Атомные испытания в американском штате Невада, 1953 год / Викимедиа 2/2

До полуночи 150 секунд — 2017 год

В XXI веке время до полуночи стали считать в секундах, а не в минутах. В ежегодном отчете «Бюллетеня» 2017 года ученые отметили: «слова одного единственного человека» стали причиной, по которой стрелки передвинули на 30 секунд к полуночи. Этим человеком был Дональд Трамп, который говорил об использовании и распространении ядерного оружия, а также не обращал внимания на проблему климатических изменений. По мнению группы специалистов, всего за несколько дней после инаугурации он «ухудшил и без того сложную ситуацию с международной безопасностью».

Фото: Бывший президент США во время официального ужина с губернаторами в Белом доме, 2017 год. Фото: Mark Wilson / Consolidated News Photos/Global Look Press

До полуночи 100 секунд — 2020 и 2021 годы

В 2020 году ученые впервые сообщили об антирекорде часов Судного дня. Риски ядерной войны и изменений климата, а также распространение дезинформации и поведение мировых лидеров стали поводом разместить стрелки в 100 секундах до полуночи — ближе, чем когда-либо в истории проекта на тот момент.

Фото: Протесты в Германии из-за ограничений в период пандемии коронавируса, 2020 год. Фото: Hauke-Christian Dittrich/Global Look Press

Спустя год группа ученых решила не изменять положение стрелок. «Бюллетень» указал на ускорение ядерных программ во многих странах, пандемию коронавируса и продолжающуюся неспособность государств противостоять изменениям климата. По словам специалистов, несмотря на «активную борьбу с патогенами и попытки предотвращать мировые конфликты», они решили не трогать часы, чтобы показать, что человечество «остается в опасном положении».

До полуночи 90 секунд — 2023 и 2024 годы

Конфликт на Украине, биологические угрозы, распространение ядерного оружия, климатический кризис, спонсируемая государствами дезинформация и разрушительные технологии спровоцировали перевод стрелок часов на 10 секунд вперед. «Сейчас часы показывают 90 секунд до полуночи — это самый близкий момент к глобальной катастрофе, который когда-либо был», — обратила внимание президент американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон в 2023 году.

В 2024-м ученые не сдвинули стрелки и оставили их на отметке в 90 секунд до «ядерной полуночи». Это не значит, что в мире все шло своим чередом. Наоборот, сложившаяся ситуация свидетельствует о «неспособности глав государств найти реальное решение кризисов», предупреждали эксперты.