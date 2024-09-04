Блинкена вызвали в конгресс для дачи показаний о выводе войск из Афганистана

Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол вызвал повесткой госсекретаря Энтони Блинкена для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Повестку на имя Блинкена выписали, так как тот якобы отказался выступить перед комитетом ранее. Теперь госсекретарь должен явиться туда 19 сентября, в противном случае его обвинят в неуважении к конгрессу.

Представители Госдепа заявили о занятости Блинкена и предложили альтернативные даты.

Американские журналисты ранее назвали вывод войск из Афганистана «позорным уходом» и признаком национальной слабости, которая вдохновила врагов США по всему миру.

Накануне стало известно о теракте в Кабуле. Происшествие унесло жизни шести человек, еще 13 пострадали. Террорист-смертник использовал взрывчатку, полиция организовала расследование. Раненых госпитализировали.