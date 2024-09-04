Блинкена вызвали в конгресс для дачи показаний о выводе войск из Афганистана
Fox News: Блинкен даст показания о выводе войск США из Афганистана
Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол вызвал повесткой госсекретаря Энтони Блинкена для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Повестку на имя Блинкена выписали, так как тот якобы отказался выступить перед комитетом ранее. Теперь госсекретарь должен явиться туда 19 сентября, в противном случае его обвинят в неуважении к конгрессу.
Представители Госдепа заявили о занятости Блинкена и предложили альтернативные даты.
Американские журналисты ранее назвали вывод войск из Афганистана «позорным уходом» и признаком национальной слабости, которая вдохновила врагов США по всему миру.
Накануне стало известно о теракте в Кабуле. Происшествие унесло жизни шести человек, еще 13 пострадали. Террорист-смертник использовал взрывчатку, полиция организовала расследование. Раненых госпитализировали.