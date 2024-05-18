Блинкена уличили в замалчивании обещания Украине | 360°

Мир 18 мая 2024, 09:52 Блинкена уличили в замалчивании обещания Украине RS: Блинкен не стал обещать Украине Донбасс и Крым во время визита в Киев Chuck Kennedy/Us State / Global Look Press

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал обещать Украине Крым и Донбасс в ходе визита в Киев. Об этом сообщил журналист Кен Клиппенштейн, чьи слова привело издание Responsible Statecraft.

«Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины», — отметил представитель СМИ.

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Журналист обратил внимание на тезис из поездки Блинкена — подчеркнуть поддержку «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» со стороны Соединенных Штатов.

Клиппенштейн также указал на мрачность заголовков новостей с Украины в последнее время. Находящиеся на передовой военные говорят, что ситуация на востоке страны приближается к критической.

Поездка Блинкена в Киев стала попыткой дать руководству и жителям Украины «мощный психологический сигнал». Но для серьезного воздействия одного визита недостаточно, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.