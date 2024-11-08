Политолог Михайлов заявил, что евреи в Европе в большой опасности

Недавнее нападение на израильских болельщиков в Амстердаме продемонстрировало, что в настоящее время евреи в Европе находятся в большой опасности. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
По его словам, сейчас в Европе происходит укрепление и расширение радикальных исламских ячеек. Поэтому то, что случилось в Нидерландах, может быть только первым нападением в череде атак на живужих в ЕС евреев.
Политолог отметил, что политика Израиля в отношении Палестины сформировало в определенных кругах антисемитские настроения, которые ушли в массы и перекочевали на Запад.
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