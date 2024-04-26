Блинкен выразил надежду, что США и Китаю удастся найти способ решить разногласия | 360°

26 апреля 2024, 07:46
Блинкен выразил надежду, что США и Китаю удастся найти способ решить разногласия
Блинкен: надеюсь, что США и Китаю удастся достичь прогресса в отношениях
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, который находится с официальным визитом в Китае, выразил надежду, что Вашингтону и Пекину удастся найти способ решить разногласия. Его слова передал ТАСС.
«Я надеюсь, что нам удастся достичь некоторого прогресса по вопросам, в которых, как решили наши лидеры, мы должны», — сказал он журналистам перед встречей с китайским коллегой Ван И.
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По словам Блинкена, президент Джо Байден просил его обсудить с китайской стороной сотрудничество по борьбе с наркотиками, а также возобновление связи по военной линии.
Глава Госдепа прибыл в Китай 25 апреля. Его визит продлится до 26 апреля. Это уже вторая поездка Блинкена в Китай.
Ранее глава китайского внешнеполитического ведомства упрекнул США в поддержке сепаратистов в Тайване.
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