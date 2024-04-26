МИД Китая назвал проблемной ситуацию в Тайваньском проливе | 360°

Мир 26 апреля 2024, 07:35 МИД Китая назвал проблемной ситуацию в Тайваньском проливе Ван И: ситуация в Тайваньском проливе стабильна, но есть проблемы РИА «Новости»

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В целом ситуация в Тайваньском проливе стабильна, но есть проблемы, которые связаны с сепаратистами и вмешательством других стран. Такое мнение высказал глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И. Его процитировало издание Peninsula.

По его словам, Китай решительно выступает против независимости острова. Ван И подчеркнул, что некоторые страны говорят о поддержании стабильности в регионе, но сами передают Тайваню вооружение.

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«Подобные действия могут лишь увеличить риск конфликта и конфронтации», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ранее в МИД Китая указали на США, как на внешние силы, которые поддерживают сепаратизм на острове. Ведомство призвало Вашингтон отказаться от поставок вооружений Тайбэю.