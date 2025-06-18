Блэкаут накрыл Бишкек
Vesti.kg: во многих районах Бишкека пропало электричество
Утром 18 июня жители Бишкека пожаловались на массовое отключение света. Об этом сообщило издание Vesti.kg.
Электричества не было во многих районах столицы. По словам горожан, напряжение сначала сильно упало, а потом и вовсе пропало. Проблемы, в частности, наблюдались во всей Чуйской области.
Помимо этого, горожане сообщали об отключении воды.
В Министерстве энергетики изданию сообщили, что произошла авария на подстанции. В комментарии ТАСС ведомство подчеркнуло, что подачу электричества в большинство районов Бишкека оперативно восстановили.
Причиной краткосрочного блэкаута назвали технические неполадки.
В мае мобильная связь и интернет отключились в крупных городах Испании: Барселоне, Мадриде, Бильбао, Малаге, Севилье и других.
С проблемами столкнулись мобильные операторы в стране. В Валенсии для вызова экстренных служб пришлось организовать новые телефонные номера, поскольку основной номер — 112 — практически не работал. Причиной ЧП стали технические проблемы у компании Telefónica из-за некорректного обновления программного обеспечения.