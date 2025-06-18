Блэкаут накрыл Бишкек

Утром 18 июня жители Бишкека пожаловались на массовое отключение света. Об этом сообщило издание Vesti.kg .

Электричества не было во многих районах столицы. По словам горожан, напряжение сначала сильно упало, а потом и вовсе пропало. Проблемы, в частности, наблюдались во всей Чуйской области.

Помимо этого, горожане сообщали об отключении воды.

В Министерстве энергетики изданию сообщили, что произошла авария на подстанции. В комментарии ТАСС ведомство подчеркнуло, что подачу электричества в большинство районов Бишкека оперативно восстановили.

Причиной краткосрочного блэкаута назвали технические неполадки.

В мае мобильная связь и интернет отключились в крупных городах Испании: Барселоне, Мадриде, Бильбао, Малаге, Севилье и других.

С проблемами столкнулись мобильные операторы в стране. В Валенсии для вызова экстренных служб пришлось организовать новые телефонные номера, поскольку основной номер — 112 — практически не работал. Причиной ЧП стали технические проблемы у компании Telefónica из-за некорректного обновления программного обеспечения.