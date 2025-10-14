«Благослави вас Бог». Пашинян снова познакомился с Трампом

На пресс-конференции в Египте к американскому лидеру Дональду Трампу подошел премьер Армении Никол Пашинян. Короткий диалог политиков привлек внимание РИА «Новости» .

Сцена произошла уже после завершения официальной части мероприятия. Судя по видео, Пашиняну пришлось подождать, пока Трамп договорит в микрофон.

Затем армянский премьер привлек внимание президента США и протянул ему руку. Пашиняну пришлось напомнить, кто он такой.

«Господин президент, я премьер-министр Армении. Спасибо вам, благослови вас Бог», — сказал Никол Пашинян.

Похоже, армянский лидер не был уверен в том, что Трамп его узнает. При этом политики встречались совсем недавно — в августе Пашинян прилетал в Вашингтон, где подписал совместную декларацию вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сам Трамп минимум три раза путал Армению с Албанией. В сентябре 2025 года он говорил, что «примирил Азербайджан с Албанией». В том же месяце американский лидер перепутал уже Азербайджан — на этот раз с Камбоджей.