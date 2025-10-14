«Благослави вас Бог». Пашинян снова познакомился с Трампом
Премьер Армении поблагодарил Дональда Трампа на саммите в Египте
На пресс-конференции в Египте к американскому лидеру Дональду Трампу подошел премьер Армении Никол Пашинян. Короткий диалог политиков привлек внимание РИА «Новости».
Сцена произошла уже после завершения официальной части мероприятия. Судя по видео, Пашиняну пришлось подождать, пока Трамп договорит в микрофон.
Затем армянский премьер привлек внимание президента США и протянул ему руку. Пашиняну пришлось напомнить, кто он такой.
«Господин президент, я премьер-министр Армении. Спасибо вам, благослови вас Бог», — сказал Никол Пашинян.
Похоже, армянский лидер не был уверен в том, что Трамп его узнает. При этом политики встречались совсем недавно — в августе Пашинян прилетал в Вашингтон, где подписал совместную декларацию вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Сам Трамп минимум три раза путал Армению с Албанией. В сентябре 2025 года он говорил, что «примирил Азербайджан с Албанией». В том же месяце американский лидер перепутал уже Азербайджан — на этот раз с Камбоджей.