Симоньян поблагодарила американских недрузей из Госдепа США за слова об RT

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила Госдеп США после заявлений о том, что RT стал причиной, по которой многие страны не поддерживают Украину. Ее заявление опубликовали в Telegram-канале RT.

«Как справедливо заметил Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, одна из очень причин, почему поддержка Украины не встречает восторга в огромном количестве стран, эта причина — работа Russia Today. Мы очень благодарны американским недрузьям, что они это сказали», — сказала Симоньян.

Она также рассказала, чем занимался телеканал все эти годы и какую помощь оказывает фронту.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что RT участвует в секретных операциях по вмешательству в дела других стран. В Госдепе также пообещали опубликовать рассекреченные данные о связях телеканала с российской разведкой.