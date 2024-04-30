Композицию в честь Переяславской рады начали демонтировать в Киеве | 360°

Мир 30 апреля 2024, 18:33 Композицию в честь Переяславской рады начали демонтировать в Киеве Демонтаж композиции в честь Переяславской рады начался в Киеве Киевская городская военная администрация / Telegram

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В Киеве начали демонтировать композицию в честь Переяславской рады под аркой Свободы украинского народа, которая раньше называлась аркой Дружбы народов. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Демонтаж может занять несколько дней — композиция состоит из пары десятков элементов, каждый весит до семи килограммов. Работы ведет бригада КП «Киевблагоустройство» с применением тяжелой коммунальной техники. Композицию собираются передать на хранение в Государственный музей авиации Украины имени Антонова.

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Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины лишило бывшую арку Дружбы народов статуса памятника истории — теперь ее можно будет демонтировать. Чиновники сочли, что памятник относится к «символике российской имперской политики». Однако, по данным украинского издания «Страна.ua», Киевская городская военная администрация выступила против сноса сооружения.