Бизнесмен заплатит огромный штраф за поход в ресторан в кроксах

Iltalehti: финский бизнесмен заплатит 9 тыс. евро за поход в кроксах в ресторан

В Финляндии бизнесмен заплатит штраф в девять тысяч евро после попытки посетить ресторан в кроксах. Об этом сообщило издание Iltalehti .

Летом 2023 года охрана ресторана в Куопио не впустила мужчину в кроксах бренда Crocs. Между ними и посетителем начался конфликт, предприниматель пообещал добиться увольнения сотрудника, отказавшего ему в праве поесть в заведении.

Мужчина подал иск к ресторану, но суд встал на сторону заведения. Бизнесмена признали виновным в сопротивлении сотруднику, поддерживающему общественный порядок.

В итоге посетитель не только остался голодным, но и заплатит порядка 9400 евро. Из них 8840 в качестве штрафа, 500 за судебные издержки и около 40 — компенсации сотруднику.

Ранее в Шанхае двое подросток в шутку помочились в суд в ресторане и получили штраф 2,2 миллиона юаней, что эквивалентно примерно 26 миллионам рублей.