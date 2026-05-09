Бизнесмен из США выкупил замок Дракулы в Трансильвании

Американский бизнесмен Джоэл Вайншанкер выкупил контрольный пакет акций компании CADB, управляющей знаменитым замком Бран — «замком графа Дракулы». Об этом сообщило издание Profit.ro.

Бизнесмен заключил сделку с наследниками румынской принцессы Илеаны (Габсбург). Контрольный пакет акций (80%) компании Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB) перешел к нему. Остальные 20% остались у наследников рода Габсбургов.

Сразу же после покупки американская группа Ad Populum, контролируемая Вайншенкером, занялась набором персонала. Речь идет о приеме на работу билетеров, гидов, организаторов мероприятий, а также торгового и административного персонала,

Ранее историк Дмитрий Тараторин рассказал, что Влад III Цепеш был реальной исторической личностью, но при этом никак не связанной с вампиризмом.