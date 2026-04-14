Историк Тараторин указал на отсутствие данных о связи реального Дракулы с вампиризмом

Влад Цепеш, известный как князь Дракула, — реальная историческая личность, а не граф, как его часто изображают в массовой культуре. Он вошел в историю из-за своей исключительной жестокости. Историк Дмитрий Тараторин рассмотрел личность Влада III, сообщил «Ридус» .

Говоря об образе Цепеша в контексте социально-политического мировоззрения, эксперт отметил, что ему была совершенно не свойственна рефлексия.

«Цепеш являлся воплощением дичайшей гордыни и невероятной воли. Он примерно понимал, что надо и куда надо. Этого было достаточно. Поэтому я и связал его с идеей сверхчеловека», — отметил специалист.

Он также добавил, что вся жизнь Влада III была последовательной философией. Однако нет никаких исторических свидетельств связи Цепеша с вампиризмом.