Московский тренер потерял половину веса в лаосской тюрьме и чудом освободился

В Россию вернулся тренер, который полгода провел в лаосской тюрьме за драку. Из-за плохих условий в застенках он потерял 60 килограммов, заработал диабет и сильное истощение. В аэропорту Шереметьево его встретили бывшие подопечные, сообщила волонтер из Паттайи Светлана Шерстобоева в телеграм-канале .

Мужчина ввязался в драку и разбил камнем стекло чужого грузовика. Его арестовали и, не залечив переломы, посадили в СИЗО. Там 44-летний фитнес-тренер перенес болезнь. За полгода на супе из свиной кожи и риса он похудел вдвое.

«Всего за шесть месяцев крепкий качок, гора мышц, 122 килограмма живого веса превратился в Гошу-Бухенвальда. <…> Тренер побил рекорд своей ученицы, которым он хвалился в ОК: „Трансформация минус 56 килограммов“. Не прилагая никаких усилий сам Игорь сбавил почти 60», — сообщила Шерстобоева.

Когда в соседней камере умер другой арестант, администрация изолятора решила пожалеть иностранца, так как он находится в очень тяжелом состоянии. Его согласились выпустить при условии отъезда из страны в течение 120 часов.

К делу подключились консул России в Лаосе Владимир Мусиенко и волонтер из Вьетнама Анна Лось. Они оформили документы и организовали перелет спасенного арестанта через аэропорт Вьентьяна с пересадкой в Китае до аэропорта Шереметьево. В Москве россиянина ждали 22 мая.

Лось бросила клич в соцсетях. Требовалось встретить мужчину и положить в больницу. Он вышел из тюрьмы с кое-как сросшимися костями и подозрением на диабет. По словам Шерстобоевой, тренер находился в таком состоянии, что в зале прилета его не узнали даже бывшие ученики.

