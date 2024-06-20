Бизнес на крови. В ООН обвинили поставщиков оружия Израилю в пособничестве геноциду

Необходимо немедленно прекратить поставки оружия Израилю, а государства, которые делают это, могут оказаться соучастниками геноцида. Такое заявление спецдокладчиков ООН распространило Управление верховного комиссара по правам человека.

«Передача оружия и боеприпасов Израилю может представлять собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права и создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», — указали в документе.

В ООН призвали оружейные компании, в числе которых Boeing, Caterpillar, Lockheed Martin, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems и другие, остановить поставки израильским вооруженным силам.

Их возможный отказ правозащитники назвали сознательным соучастием в нарушении международного гуманитарного права и получении прибыли от таких действий.

ООН также призвало крупных инвесторов принять меры в отношении поставок оружия.

В начале мая американский президент Джо Байден заявил, что США прекратят поставки оружия Израилю в случае вторжения ЦАХАЛ в город Рафах, находящийся на границе с Египтом.