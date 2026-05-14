ICE: биржевые цены на газ в Европе снизились на 1%

В начале торгов четверга биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% — до 563 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE .

Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 563 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены прошлого торгового дня, где цена составила 568,6 доллара за тысячу кубометров.

Средние цены на газ в Европе за март увеличились почти на 60% в сравнении с февралем после обострения конфликта на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов за тысячу кубометров впервые с февраля 2023 года. В апреле они снизились на 14% — до 540 долларов за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что в Европе уровень заполненности подземных хранилищ газа по состоянию на 10 мая достиг 35,05%. Всего в резервуарах находится примерно 35 миллиардов кубометров газа.