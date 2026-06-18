Билл Клинтон уснул на открытии президентского центра Обамы

В Чикаго состоялась торжественная церемония открытия Президентского центра Барака Обамы, на которой участвовали бывшие президенты США. Во время мероприятия 79-летний Билл Клинтон уснул, сообщило РИА «Новости».

Центр Обамы откроют для публики 19 июня. Он включает в себя музей и библиотеку, занимая площадь около восьми гектаров.

На сцене во время церемонии находились супруги Клинтон, Джордж Буш и пара Байден. Бывший вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Дональду Трампу, находилась в зрительном зале.

Почти на протяжении всей трансляции Клинтон запечатлен со склоненной головой, закрытыми глазами и открытым ртом. В один момент, когда остальные гости встали, включая Байдена, он остался сидеть и, видимо, дремать. Позднее надел солнцезащитные очки и подпер голову рукой, поэтому было неясно — бодрствует он или спит.

В начале года глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил над фото Клинтона с девушкой из файлов финансиста Джеффри Эпштейна.