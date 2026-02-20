Били в челюсть и живот. Совет мира закончился дракой охраны Алиева с протестующими

В Вашингтоне произошла стычка между участниками акции протеста и сотрудниками охраны президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По словам демонстрантов, они собрались у отеля Waldorf Astoria на Пенсильвания-авеню — неподалеку от Белого дома — с требованием освободить политзаключенных в Азербайджане. Во время прибытия кортежа азербайджанского лидера его телохранители вступили с ними в конфликт.

Двадцатисемилетний Рахим Ягублу рассказал, что охранники нанесли ему удары по челюсти и животу. Другой участник акции, 35-летний Адиль Амрахлы, признался, что повредил ногу, убегая от сотрудников безопасности. Пострадали как минимум пять человек.

Полиция заявила, что информацию о происшествии с участием азербайджанской охраны передали в Госдепартамент США.

Алиев прибыл в американскую столицу вместе с рядом мировых лидеров для участия в первом заседании Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа.