Вице-президента США Джей Ди Вэнса поразили слова телеведущей CBS о том, что свобода слова привела к холокосту. Об этом он написал в соцсети X.

«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?» — написал он.

Так Вэнс прокомментировал фрагмент из интервью государственного секретаря США Марко Рубио телеканалу CBS. Ведущая попросила его оценить речь вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув, что к холокосту привела свобода слова. Рубио заявил, что в гитлеровской Германии такой свободы просто не было.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мюнхенская речь Вэнса встревожила участников «антироссийского шабаша» в Германии. Американец не стеснялся в выражениях, заявив, что европейская демократия слаба, их выборы — «дрянь», а правила, нарушающие человеческую мораль, — «дерьмо».