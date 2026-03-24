Во Флориде заметили двойника Эпштейна

NYP: двойника Эпштейна за рулем кабриолета сняли на видео на юге Флориды

Двойника финансиста Джеффри Эпштейна заметили в штате Флорида, видео с ним уже завирусилось в соцсетях. Об этом сообщило издание New York Post .

На юге штата неизвестный снял мужчину, как две капли воды похожего на покойного финансиста. На кадрах видно, как седовласый мужчина в солнцезащитных очках и в белой бейсболке ехал за рулем кабриолета с опущенной крышей.

Пользователи соцсетей решили, что Эпштейн по-прежнему жив. Якобы он смог сбежать и теперь спокойно живет у океана.

Мужчина, ставший героем ролика, поспешил опровергнуть эти домыслы и записал видеообращение, в котором заверил всех, что не имеет никакого отношения к финансисту-педофилу.

«Я не Джеффри Эпштейн, я — Пит из Палм-Бич!» — заявил мужчина.

Ранее в Великобритании сообщили, что Эпштейн мог поставлять несовершеннолетних египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду.