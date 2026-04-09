«Безумное поведение». В Германии раскрыли реакцию союзников на заявления Трампа

«Безумное поведение Трампа усилило сомнения во всем мире — особенно среди союзников в Персидском заливе и в Европе — в здравомыслии правительства США», — говорится в материале.

Автор издания напомнил, что утром Трамп резко потребовал, чтобы Иран выполнил его ультиматум, а уже к вечеру заявил о своей победе. При этом американский лидер фактически отступил от всех своих требований.

Автор задался вопросом, не мог ли Трамп утратить самообладание несколько часов спустя и снова применить свою стратегию TACO («Трамп всегда пасует»). Этот термин появился в мае 2025 года. Так критики американского лидера описывали его склонность сначала выдвигать многочисленные угрозы, а затем откладывать их выполнение, чтобы выиграть время для переговоров.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Трампом рассказал об отношении американского президента к союзникам по НАТО.