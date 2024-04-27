Маск задал Белому дому неудобный вопрос о целях на Украине | 360°

Мир 27 апреля 2024, 08:40 Маск задал Белому дому неудобный вопрос о целях на Украине Маск спросил помощника президента США Салливана о видении победы Украины РИА «Новости»

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Белый дом пообещал помочь Украине одолеть Россию. Американский бизнесмен Илон Маск спросил власти США, в чем именно, на их взгляд, должна заключаться эта победа. Он написал об этом в соцсети X.

Один из интернет-пользователей процитировал заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина хотела бы победить Россию. США, по словам чиновника, поддержат ее стремление. Илон Маск оставил комментарий под этим постом в микроблоге.

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«Что из себя представляет победа?» — спросил он.

Компания Илона Маска SpaceX за счет Пентагона снабдила украинскую армию терминалами спутниковой интернет-связи Starlink, однако сам бизнесмен неоднократно критиковал американские власти за помощь Украине. Он заявил, что одобренный конгрессом пакет помощи лишь затянет конфликт, а не остановит его.