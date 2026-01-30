Бежавших от мобилизации украинцев спасли в горах Румынии

Спасатели в Румынии помогут двоим молодым украинцам спуститься из труднодоступного горного района, в котором их заблокировало при переходе границы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации горных спасателей (Salvamont).

Пострадавшие очень голодны, промерзли до костей и с трудом ходят. Сначала их отогреют и дадут энергетические батончики, затем, укрыв термоодеялами, начнут спускать с горы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что все большую популярность среди уклонистов набирает маршрут побега в Белоруссию. Там беглецы сдаются сотрудникам КГБ и в подробностях передают всю известную им информацию о военной технике ВСУ и событиях на Украине.