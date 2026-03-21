Безэкипажный катер заметили на турецком побережье Черного моря

Безэкипажный катер нашли на турецком побережье Черного моря, в провинции Орду. Об этом сообщило агентство IHA .

«Местные жители в районе Юджелер провинции Орду увидели объект у берега и вызвали жандармов. Стражи порядка осмотрели объект и пришли к выводу, что это безэкипажный катер», — отметили авторы материала.

Пляж оцепили. По данным РИА «Новости», вероятно, речь идет об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5. Аналогичный аппарат был найден на берегу турецкой провинции Трабзон в сентябре 2025 года.

Ранее Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.