Бездомные замерзли насмерть на улицах олимпийского Милана

За месяц в Милане от переохлаждения погибли шестеро бездомных. Об этом сообщила газета The New York Times .

Тела некоторых из них нашли рядом с олимпийскими объектами, где зрители платят до 1650 долларов за билет. По меньшей мере трое погибших — иностранцы.

Милан стал главным центром притяжения для беженцев, но, оказавшись на улице без документов, они не могут обратиться за помощью из‑за риска депортации.

Психолог и волонтер Симон Федер заявил, что инвестиции в Олимпиаду почти не затронули тех, кто реально нуждается в поддержке.

«Когда в таком благоустроенном и богатом городе, как Милан, существует такая серьезная проблема, я считаю это настоящим позором», — добавил основатель благотворительной организации City Angels Марио Фурлан.

Аренда жилья в Милане выросла на 40% с 2018 года — средняя стоимость комнаты достигла 870 долларов. Все больше работающих горожан не могут позволить себе крышу над головой. Иммигранты с легальным статусом тоже не находят работу с достойным заработком и становятся жертвами эксплуатации, отметила менеджер Международного комитета спасения Алиса Трамонтано.

Ранее в США из-за аномальных морозов погибли минимум семь человек.