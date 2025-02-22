Бездомные во Франции выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой
Parisien: бездомные в Тулузе выиграли 500 тысяч евро благодаря украденной карте
Бездомные во французском городе Тулузе стали счастливыми обладателями крупной суммы в 500 тысяч евро. Они купили лотерейный билет, используя украденную банковскую карту, сообщила газета Parisien.
«В начале февраля житель Тулузы, ставший жертвой ограбления, обнаружил, что бездомные выиграли 500 тысяч евро благодаря скретч-карте (лотерейный билет, с которого нужно стирать защитный слой — прим. ред.), купленной при помощи его банковской карты», — отметили авторы материала.
Мужчина по имени Жан-Давид обнаружил 3 февраля, что из его автомобиля, припаркованного в центре города, украли сумку с документами и банковской картой. Он связался с банком, чтобы заблокировать карту, но к тому моменту с нее уже было списано 52,5 евро.
Жан-Давид заметил, что 50 евро были потрачены в табачном магазине, который находился неподалеку от места, где он припарковал свою машину. Он отправился туда и объяснил свою ситуацию продавцу. Продавец рассказал, что видел двух мужчин, которые вели себя подозрительно и были похожи на бездомных. Они купили лотерейные билеты и сразу же стерли защитный слой с одного из них. Как оказалось, этот билет оказался счастливым, и его выигрыш мог составить 500 тысяч евро.
Полиция предупредила его, что средства будут конфискованы. Мужчина, пострадавший в этой ситуации, обратился к бездомным с призывом связаться с его адвокатом и разделить выигрыш поровну.
«Что бы об этом ни говорили власти, и даже если эти двое мужчин, скорее всего, не смогут снять деньги, билет кому-то да принадлежит. Без меня они бы не выиграли, но без них я бы и не купил билет. Я хочу предложить им разделить выигрыш», — сказал Жан-Давид.
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