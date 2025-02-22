Бездомные во Франции выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой

«В начале февраля житель Тулузы, ставший жертвой ограбления, обнаружил, что бездомные выиграли 500 тысяч евро благодаря скретч-карте (лотерейный билет, с которого нужно стирать защитный слой — прим. ред.), купленной при помощи его банковской карты», — отметили авторы материала.

Мужчина по имени Жан-Давид обнаружил 3 февраля, что из его автомобиля, припаркованного в центре города, украли сумку с документами и банковской картой. Он связался с банком, чтобы заблокировать карту, но к тому моменту с нее уже было списано 52,5 евро.

Жан-Давид заметил, что 50 евро были потрачены в табачном магазине, который находился неподалеку от места, где он припарковал свою машину. Он отправился туда и объяснил свою ситуацию продавцу. Продавец рассказал, что видел двух мужчин, которые вели себя подозрительно и были похожи на бездомных. Они купили лотерейные билеты и сразу же стерли защитный слой с одного из них. Как оказалось, этот билет оказался счастливым, и его выигрыш мог составить 500 тысяч евро.

Полиция предупредила его, что средства будут конфискованы. Мужчина, пострадавший в этой ситуации, обратился к бездомным с призывом связаться с его адвокатом и разделить выигрыш поровну.

«Что бы об этом ни говорили власти, и даже если эти двое мужчин, скорее всего, не смогут снять деньги, билет кому-то да принадлежит. Без меня они бы не выиграли, но без них я бы и не купил билет. Я хочу предложить им разделить выигрыш», — сказал Жан-Давид.

Ранее жительница Франции Энн стала жертвой мошенника, представившегося голливудской звездой Брэдом Питтом. Он вел с ней вежливые беседы и отправлял подарки — украшения и сумки. Однако для того, чтобы получить эти подарки, женщине нужно было заплатить таможенный сбор в размере пяти тысяч евро. Затем он попросил у нее деньги на лечение рака почки.