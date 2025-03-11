Шаппс: Трамп может уступить ряд территорий Украины еще до начала переговоров

Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине. Таким мнением бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс поделился в интервью YouTube-каналу War & Politics .

«Меня беспокоит то, что Трамп может пойти на слишком большие уступки от имени Украины и даже без участия Украины в этих переговорах», — заявил он.

При этом бывший британский министр добавил, что глава Белого дома может уступить некоторые украинские территории еще до того, как сядет за стол переговоров.

До этого в Белом доме сообщили, что переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине продолжаются. На этой неделе запланирована новая встреча в Саудовской Аравии, посвященная вопросам его мирного урегулирования.

Ранее Служба внешней разведки России назвала Великобританию главным поджигателем глобального конфликта, отметив, что Лондону невыгоден диалог между Москвой и Вашингтоном по разрешению украинского конфликта.