«Без отстранения невозможно». В Раде призвали свергнуть Зеленского
Дмитрук: для прорыва в мирном урегулировании надо свергнуть Зеленского
Режим президента Украины Владимира Зеленского следует разрушить, чтобы добиться прорыва в мирном урегулировании конфликта. Об этом ТАСС заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Парламентарий прокомментировал предстоящий саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также его влияние на ситуацию вокруг Украины.
«Любые дальнейшие шаги к миру невозможны без отстранения Зеленского. Прорыв возможен, но только при смене власти на Украине и появлении лидера, готового вести честный диалог», –сказал он.
До этого Дмитрук назвал российско-американские переговоры «экзаменом на выживание» для главы киевского режима. Если Путин и Трамп договорятся между собой, то роль Зеленского окажется второстепенной или вообще ненужной.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер может уйти в отставку из-за ментальных проблем.