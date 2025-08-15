Дмитрук: для прорыва в мирном урегулировании надо свергнуть Зеленского

Режим президента Украины Владимира Зеленского следует разрушить, чтобы добиться прорыва в мирном урегулировании конфликта. Об этом ТАСС заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Парламентарий прокомментировал предстоящий саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также его влияние на ситуацию вокруг Украины.

«Любые дальнейшие шаги к миру невозможны без отстранения Зеленского. Прорыв возможен, но только при смене власти на Украине и появлении лидера, готового вести честный диалог», –сказал он.

До этого Дмитрук назвал российско-американские переговоры «экзаменом на выживание» для главы киевского режима. Если Путин и Трамп договорятся между собой, то роль Зеленского окажется второстепенной или вообще ненужной.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер может уйти в отставку из-за ментальных проблем.