«Без изменений». Политолог объяснил, почему «Хезболла» продолжит антиизраильский курс

Политолог Мезюхо: даже потеря ключевых лидеров не уничтожит «Хезболлу»

Новое руководство движения «Хезболла» продолжит придерживаться антизападного и антиизраильского курсов. Гибель предыдущих лидеров не смогла уничтожить партию, рассказал 360.ru политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Он отметил, что нельзя выстраивать политический прогноз, говоря только о конкретных руководителях движения «Хезболлы».

«Это структурированная организация, и даже потеря ключевых лидеров в ходе текущего конфликта на самом деле не способна уничтожить структуру движения. Она выстраивалась много лет и имеет мощную идеологическую базу и политическую школу. По сути „Хезболла“ — это военизированная политическая партия», — заявил Мезюхо.

По словам политолога, новое руководство движения в лице Хашема Сафиеддина продолжит придерживаться антизападного и антиизраильского курсов.

«Все те политические месседжи, которых придерживалось предыдущее руководство, будут актуальны и при нынешних лидерах „Хезболлы“», — подытожил собеседник 360.ru.

Бывший лидер движения погиб 28 сентября в Ливане в ходе атаки Израиля. Причиной смерти лидера «Хезболлы» стала травма, полученная в результате взрывной волны. Новым лидером организации избрали его двоюродного брата 60-летнего Хашема Сафиеддина.