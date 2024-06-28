Бессвязное обсуждение. Байден и Трамп не сказали ничего конкретного по Украине на дебатах

RS: Трамп и Байден на дебатах не сказали ничего конкретного по Украине и Израилю

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер США Джо Байден и кандидат в президенты Дональд Трамп во время дебатов не сделали никаких внятных заявлений по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщила обозреватель издания Responsible Statecraft Келли Бокар Влахос.

По ее словам, стороны в течение 11 минут разглагольствовали по теме внешней политики касательно Украины и Израиля.

«Возвращаясь к сути этих тем лишь в редкие моменты за все время колкого и бессвязного обсуждения на сцене», — заявила журналистка.

Она назвала дебаты полным разочарованием. Ни один политик так и не описал конкретные меры США по конфликтам. Слова Трампа о его способности прекратить украинский кризис — необоснованное хвастовство, считает Влахос. При этом предложения Байдена полностью оторваны от реальности.

Ранее президент США рассказал о «новой угрозе» со стороны России после победы на Украине.

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