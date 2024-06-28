Байден назвал новую «угрозу» после победы России на Украине

В случае победы в украинском конфликте Россия начнет угрожать Белоруссии. Такое мнение выразил президент США Джо Байден. Трансляцию дебатов главы Белого дома с его предшественником Дональдом Трампом вел CNN .

Байден снова позволил себе оскорбить президента Владимира Путина. Он назвал российского лидера «военным преступником». По его мнению, Путин хочет восстановить земли, которые были частью Советской империи.

«Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» — подчеркнул он.

Во время теледебатов Байден оконфузился. Выступая с речью, глава Белого дома сбился и завис на время. Его сторонники впали в отчаяние после этого. Как сообщил CNN, они признали выступление президента Соединенных Штатов на дебатах провальным.