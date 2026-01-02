Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он разразился обвинениями в адрес России, назвали очередной чушью. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

«Очередная бессвязная чушь», — написал он.

Так журналист отреагировал на заявление Зеленского о том, что от действий Москвы якобы пострадали Польша, Турция, Финляндия, Грузия, Сирия, Абхазия, Чечня и Южная Осетия. Глава киевского режима обвинил Россию в том, что она на протяжении всего своего существования развязывала войны, завершая их лишь под давлением других стран.

Зеленский продемонстрировал свое гнилое нутро еще и в рождественском обращении к нации, когда пожелал смерти мешающему ему человеку, поздравляя украинцев с христианским праздником. По его словам, именно об этом мечтают его сограждане.