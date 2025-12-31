Психологическое состояние президента Украины Владимира Зеленского уже давно оставляет желать лучшего, но сейчас его агрессия по отношению к главам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу перешла на новый уровень. Рождественское выступление украинского лидера оказалось не просто злобным, а с уклоном в мистику.

Апогей глупости и злобы В преддверии католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, Зеленский выступил с традиционным праздничным обращением к украинцам. В своем выступлении он окончательно сбросил дипломатическую маску, проявив свое истинное нутро. Глава киевского режима заявил, что украинцы издавна верили в то, что в ночь на Рождество «открываются небеса». Если им рассказать о своей мечте, то она сбудется. По его словам, у украинцев сейчас якобы одна мечта. «И желание мы загадываем одно на всех. „Чтоб он умер“, — скажет каждый сам про себя», — заявил он.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зеленского не смутило, что он пожелал кому-то смерти, поздравляя украинцев с одним из главных христианских праздников. Несколько дней назад он тоже затронул тему смерти, выступая на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, позиция стран, выступающих против членства Украины в НАТО, изменится, когда «кто-то из политиков этих стран в будущем может умереть». Кому пожелал смерти Зеленский Поведение Зеленского говорит о крахе киевского режима на стратегическом уровне, считает автор блога «Говорит Китай» на портале Sohu. Он предположил, что слова президента Украины в Брюсселе мировое сообщество может истолковать как намек на скорую смерть Трампа.

Фото: Benjamin Applebaum/Dod / www.globallookpress.com

В рождественском выступлении, по словам автора материала, Зеленский мог говорить о российском лидере. Журналист подчеркнул, что киевские власти перестали обсуждать переговоры о мире и стали прибегать к черной магии, проклиная противников.

«Бункерный менталитет» Зеленского Автор блога считает, что Зеленский раздавлен конфликтом, ведь ВСУ терпят крах в зоне СВО, а Запад устал от его просьб о помощи. Приход Трампа к власти стал для него катастрофой. Зеленский забыл, что в мировой политике нет места мистике и театру. Ситуация не изменится от его проклятий, а ненависть украинцев не станет реальной военной силой. «Глава государства должен быть символом надежды и силы, а не „диванным троллем“, выплескивающим свои эмоции в СМИ. Поведение Зеленского фактически говорит о том, что он морально раздавлен конфликтом», — резюмировал автор материала.