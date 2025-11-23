США подсластили мирный план по Украине отменой санкций. С кого начнут?

Представленный администрацией президента США план урегулирования украинского конфликта предусматривает снятие санкций с России и возвращение замороженных активов. О том, какие компании выведут из-под действующих ограничений, вернутся ли к россиянам западные бренды и как отреагирует отечественный бизнес, занявший свободные ниши, узнал 360.ru.

Отмена санкций в мирном плане США: что известно

План США по Украине предусматривает возвращение России в мировую экономику и восстановление ее участия в G8. Снятие санкций пройдет поэтапно, решения по каждому из ограничений примут отдельно. В случае возобновления боевых действий по инициативе России ограничения вернутся.

Также документ предусматривает отмену заморозки российских активов. Но не всех. Доля в 100 миллиардов долларов перейдет в фонд восстановления Украины под управлением США. В него также вложат средства страны Европы.

Фото: РИА «Новости»

Остальные деньги перейдут в российско-американский инвестиционный фонд, который профинансирует совместные проекты двух государств в области добычи полезных ископаемых в Арктике, строительство дата-центров и проектов искусственного интеллекта. По мнению авторов плана, такая совместная работа мотивирует Россию не идти на новый конфликт.

Кто выйдет из-под санкций первым

Для отмены заморозки российских активов и начала совместных проектов России и США необходима отмена санкций для финансовых институтов, а также конкретных физических лиц из Центробанка и правительства, которые займутся необходимыми документами. Об этом в беседе с 360.ru заявил экономист Алексей Зубец. Он пояснил, что это станет первым шагом по отмене действующих ограничений в случае принятия мирного плана США. «Необходимо, чтобы валюта нормально ходила и чтобы чиновники могли подписывать документы по инвестициям. Но сначала американцам необходимо заставить Европу эти деньги отдать, поэтому разморозка финансовых активов станет первым шагом на пути снятия санкций», — заявил Зубец.

Фото: РИА «Новости»

Экономист подчеркнул, что этим пунктом президент США Дональд Трамп преследует и собственные цели.

«Ему выгодно, чтобы российские операции проходили не в юанях, не в дирхамах, а в долларах. Поэтому снятие санкций станет одной из первых мер, которая фактически переведет внешние финансовые потоки в долларовую зону», — добавил он. Еще одним положительным для России и важным для США моментом станет снятие санкций с самолетов Boeing, которые находятся в пользовании российских перевозчиков. Эти ограничения также могут снять в первую очередь.

McDonald’s может вернуться, а IKEA нет

Некоторые компании перед уходом из России заключали с новыми собственниками договоры о праве обратного выкупа, рассказал Зубец. Например, у McDonald’s срок такого договора составлял пять лет. Экономист напомнил, что по итогам майской встречи с членами «Деловой России» президент Владимир Путин поручил не отдавать вернувшимся фирмам их бизнес просто так. «Проще говоря, если они сюда возвращаются, то им придется компенсировать вложения российских компаний за последние годы, чтобы получить назад свой бизнес. Это будет непросто. Новые собственники вполне неплохо себя чувствуют. С какой стати они будут отдавать свой бизнес? Хотя, наверное, отдадут — вопрос цены. Это касается McDonald’s», — заявил Зубец.

По его словам, у покинувшей Россию шведской компании IKEA так сделать точно не получится. Она потеряла все моллы, где располагались ее магазины, а также локальных поставщиков мебельной продукции.

Фото: РИА «Новости»

«Вновь воссоздать всю эту сеть практически невозможно, это требует огромных вложений», — пояснил Зубец. Продавшие с большим дисконтом свои доли компании нефтегазового сектора захотят вернуть свои вложения, но здесь уже против выступят российские власти: раз подписали бумаги об уходе — значит ушли. Зарубежные автогиганты на свои заводы в России уже не вернутся, а ограничатся внешними поставками автомобилей. По прогнозу экономиста, с вероятным возвращением западных брендов возникнет масса проблем, потому что иностранцам придется разбираться с новыми собственниками и выплатами компенсаций их затрат. «То есть все будет совсем непросто. Большого потока я бы не ждал. В пункте мирного договора говорится, что санкции начнут снимать поэтапно и в индивидуальном порядке, то есть это история на годы», — подытожил эксперт.

Россия к санкциям привыкла

Снятие санкций — это самый слабый аргумент для прекращения боевых действий. Ограничения ввели незаконно в нарушение международного права. Таким мнением с 360.ru поделился экономист и политолог Александр Дудчак. «Дело в том, что Запад больше страдает от этих санкций. Мы в них нормально освоились и идем дальше. Это вообще не аргумент в каких-либо переговорах», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, какие компании должны первыми выйти из-под ограничений, эксперт назвал энергетические компании и банковский сектор.

Фото: РИА «Новости»

Он напомнил, что перед появлением мирного договора США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», поэтому снятие с них ограничений станет хорошим шагом. «Снятие ограничений с банковского сектора упростит расчеты для увеличения объемов торговли. Американцам это тоже необходимо, так как из России они покупают много чего», — добавил Дудчак. По его словам, время McDonald’s уже ушло. Заменившие его рестораны «Вкусно — и точка» оказались ничуть не хуже, поэтому возвращать американскую сеть точно не стоит. «Если Запад снимает санкции с российских компаний, то мы не должны действовать симметрично, нужно учитывать интересы российского бизнеса», — пояснил Дудчак. Каждый случай, как он подчеркнул, нужно рассматривать отдельно и спешить с возвращением иностранных брендов не стоит.