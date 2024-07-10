«Беспроигрышный ход». Решение России по Индии вызвало зависть у украинцев

Россия поддержала кандидатуру Индии в постоянные члены Совбеза ООН и тем самым совершила «беспроигрышный ход». Об этом заявил киевский аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.

Он подчеркнул, что Украина, в отличие от Индии, упустила свой шанс. Политолог напомнил, что решение о поддержке Индии президент Владимир Путин принял после встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

«Москва сделала беспроигрышный ход: если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счет России», — указал Кущ.

Эксперт высказал опасение, что возражение стран Запада только еще больше сблизит Россию и Индию и усилят БРИКС. Он также пожаловался, что украинским дипломатам не хватило «инициативности и прозорливости», чтобы опередить российское руководство.

Ранее Путин и Моди призвали провести реформы в Совбезе ООН. По их мнению, изменения помогут более эффективно решать связанные с безопасностью задачи.