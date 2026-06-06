«Беспринципные люди». Новак уличил Британию в двуличии из-за дефицита сырья

Вице-премьер Александр Новак назвал Великобританию страной, легко забывающей про свои принципы, когда ей это нужно. Об этом он заявил в интервью студии «VK Видео» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости» .

Новак ответил на вопрос ведущего о мерах Великобритании, вспомнив про фразу «беспринципные люди». Он отметил, что, когда у Лондона все хорошо, то его представители хотят кому-нибудь сделать плохо. Так они поступили с Россией, отказавшись от ее нефти и нефтепродуктов.

«Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия „плохая“. Давайте покупать обратно», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, российское сырье востребовано на мировых рынках. Россия после введения против нее санкций просто переориентировала торговые потоки в дружественные ей страны.

Ранее британские власти бессрочно разрешили импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.