Террористические атаки дронов ВСУ на инфраструктуру Турции и Казахстана в Черном море проявили слабость Запада. Об этом сообщило издание Strategic Culture .

«Косвенное наступление против тюркских партнеров России в конечном итоге выявляет пределы возможностей Запада противостоять Москве напрямую», — заявили в материале.

Кроме того, это говорит о том, что у Украины не осталось инструментов для конфронтации с Россией. Западные страны не смогли добиться значительных побед на поле боя, поэтому прибегли к геополитическому саботажу. Они стремятся ослабить позиции России, изолировать страну от естественных партнеров в Евразии.

Автор статьи подчеркнул, что попытки Запада обречены на провал. Москву не получится выставить крайней, так как развитие российско-тюркского партнерства нельзя поколебать пустыми провокациями.

Дроны ВСУ атаковали шедшие под флагом нефтяные танкеры Delta Harmony и Matilda 13 января, когда они направлялись к терминалу КТК в районе Новороссийска. Под ударом оказались интересы США и Казахстана.