16 января 2026 00:42 Неизбирательность украинского терроризма. Почему Казахстану некого винить за атаки на КТК? 0 0 0 Фото: a01/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Украинское общество

США

Казахстан

Черное море

Терроризм

Нефть

Очередная атака украинских дронов на танкеры в Черном море подтвердила старые истины о том, что загнать джина обратно в бутылку куда сложнее, чем выручить его оттуда. А также то, что геополитика — палка о двух концах. При неумелом обращении всегда есть риск получить одним из них по голове.

Напомню суть произошедшего. Два нефтяных танкера — Delta Harmony и Matilda, шедшие под флагом Мальты — 13 января были атакованы украинскими БПЛА, получив незначительные повреждения. В тот момент танкеры направлялись к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска. Примечательно, что, помимо территориальной принадлежности терминала, ни сами танкеры, ни нефть, которую они перевозят через Черное море, с Россией ничто не связывает. Тем не менее в Киеве их посчитали законной целью для нападения. В итоге под ударом оказались «друзья Украины»: США, чьей компанией Chevron и был зафрахтован указанный транспорт, и Казахстан, с месторождений которого перекачивается нефть по КТК.

Фото: Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума / РИА «Новости»

Как отметили западные СМИ, в частности агентство Reuters, Chevron уже подтвердила, что инцидент произошел с ее танкерами. Атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз –«Тенгизшевройл» (ТШО), доля в котором самой Chevron составляет 50%. Кстати сказать, еще 25% принадлежит ExxonMobil (США), 20% — «КазМунайГаз» (Казахстан), 5% — у российского «Лукойла. На этом фоне МИД Казахстана выступил с официальным заявлением, но не стал прямо обвинять власти Украины в угрозе своим внешнеэкономическим интересам. По словам представителя ведомства, атакованные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием, а возрастающее число инцидентов близ КТК свидетельствует о нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры. Однако Казахстан выразил обеспокоенность ударами по танкерам в Черном море, так что намерен обсудить с европейской и американской сторонами меры по обеспечению безопасности перевозки нефти.

Проще говоря, Астана решила пожаловаться Брюсселю и Вашингтону на безрассудное поведение Киева. Видимо, в надежде на то, что тем удастся унять безумие украинского режима.

Но, как уже сказано выше, в том-то и дело, что беспечно и безответственно выпущенный на свободу джин украинского терроризма давно утратил всякую управляемость. Даже недавние перестановки в силовых ведомствах в Киеве вряд ли смогут вернуть порядок в хаотичные действия местных диверсантов, почувствовавших вкус крови и власти. Что касается конкретно Казахстана, то я посчитал бы нелишним напомнить нашим казахским друзьям и союзникам о той проукраинской позиции, которую они заняли после начала СВО. А также о разгуле русофобии в самом Казахстане, подогреваемой местными националистами в спайке с украинским посольством. Делая геополитический выбор, стоит всегда несколько раз подумать, прежде чем окончательно определяться с позицией. Как доказывает исторический опыт, ошибка в этом вопросе может очень дорого стоить, а последствия неправильного выбора могут быть весьма неожиданными.