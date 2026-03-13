Беспилотники рухнули в Ираке возле одного из крупнейших в мире месторождений

В провинции Басра на юге Ирака упали два дрона. Удар нанесли рядом с одним из крупнейших в мире нефтяных месторождений Маджнун, сообщил катарский телеканал Al Jazeera .

Источник в службах безопасности сообщил, что два беспилотника разбились на нефтяном месторождении Маджнун в Басре. Инсайдер не уточнил, кому именно принадлежали дроны.

Маджнун находится к северо-западу от города Басра рядом с иранской границей. Это месторождение считается одним из крупнейших в мире, его запасы оцениваются в 20 миллиардов баррелей нефти.

Ранее из-за американских санкций правительство Ирака национализировало месторождение Западная Курна-2, принадлежавшее российской компании «Лукойл». Оно перешло под управление государственной компании Basra Oil Company. На время поиска нового владельца операционные расходы планировали покрывать со счета месторождения Маджнун.