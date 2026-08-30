Беспилотник прибило к берегам Турции

Неизвестный беспилотный летательный аппарат обнаружили в море у черноморского побережья Турции. Об этом сообщило агентство IHA .

Рыбаки заметили дрон недалеко от порта Алаплы в провинции Зонгулдак и сообщили о находке местным властям.

После сообщения к месту обнаружения направились подразделения береговой охраны. Специалисты обезвредили беспилотник, после чего власти временно перекрыли район порта в целях безопасности.

Тип аппарата и его принадлежность неизвестны. Обстоятельства появления дрона в море также не установили.

Турецкие власти в последние месяцы неоднократно фиксировали у черноморского побережья беспилотные аппараты и их обломки. В ряде случаев специалисты обнаруживали на найденных объектах взрывчатые вещества. Кроме того, к турецкому берегу ранее прибило беспилотный катер, который затем обезвредили саперы.