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    Беспилотник прибило к берегам Турции

    IHA: у побережья Турции нашли неизвестный беспилотник

    Фото: РИА «Новости»

    Неизвестный беспилотный летательный аппарат обнаружили в море у черноморского побережья Турции. Об этом сообщило агентство IHA.

    Рыбаки заметили дрон недалеко от порта Алаплы в провинции Зонгулдак и сообщили о находке местным властям.

    После сообщения к месту обнаружения направились подразделения береговой охраны. Специалисты обезвредили беспилотник, после чего власти временно перекрыли район порта в целях безопасности.

    Тип аппарата и его принадлежность неизвестны. Обстоятельства появления дрона в море также не установили.

    Турецкие власти в последние месяцы неоднократно фиксировали у черноморского побережья беспилотные аппараты и их обломки. В ряде случаев специалисты обнаруживали на найденных объектах взрывчатые вещества. Кроме того, к турецкому берегу ранее прибило беспилотный катер, который затем обезвредили саперы.