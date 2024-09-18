«Бесконечный блат». Захарова высмеяла назначение Каллас на пост главы дипломатии ЕС
Захарова: Евросоюз назначил на высокие должности худших людей
Евросоюз намеренно назначает на высокие должности людей, не соответствующих профессиональным требованиям. Об этом «Звезде» на полях Евразийского женского форума заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она прокомментировала назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По мнению Захаровой, еврочиновница олицетворяет собой все то, против чего протестовали прибалтийские страны.
«Бесконечный блат, номенклатура. Служение всем господам вне зависимости от политической ориентации — главное, чтобы было поближе к власти», — подчеркнула дипломат, говоря о Каллас.
Захарова напомнила, что экс-премьер Эстонии ненавидит Россию. Она также раскритиковала нынешнего главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, вокруг которой разгорались коррупционные скандалы.
«Тенденция очевидна. Выбирают не лучших, а тех, кто удобен, кто уязвим, кем можно управлять», — заключила дипломат.
Ранее политолог Евгений Михайлов предположил, что Каллас получила пост главы евродипломатии благодаря русофобским взглядам. Еще одной причиной могла стать необходимость увеличить число женщин в руководстве ЕС, добавил он.