Политолог Михайлов: Каллас получила пост главы евродипломатии благодаря русофобии

По его мнению, государственный деятель получила соответствующую должность благодаря антироссийской позиции.

«Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии — прим. ред.) давно заявляла о том, что необходимо побольше женщин в руководство Евросоюза. И это тоже стало одним из факторов», — добавил эксперт.

Он также указал на тенденцию набирать руководителей Евросоюза из малых стран. Предполагается, что Каллас продолжит «линию на жесткое противодействие» интересам РФ.