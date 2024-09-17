Политолог Михайлов: Каллас получила пост главы евродипломатии благодаря русофобии

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас займет пост главы евродипломатии. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал политолог Евгений Михайлов.
По его мнению, государственный деятель получила соответствующую должность благодаря антироссийской позиции.
«Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии — прим. ред.) давно заявляла о том, что необходимо побольше женщин в руководство Евросоюза. И это тоже стало одним из факторов», — добавил эксперт.
Он также указал на тенденцию набирать руководителей Евросоюза из малых стран. Предполагается, что Каллас продолжит «линию на жесткое противодействие» интересам РФ.
Автоинспекторы в Лобне напомнили детям правила дорожного движения
Юнармейцы из Мытищ победили на спортивно-технической эстафете в Дмитрове
Подмосковные пилоты победили на всероссийских соревнованиях по кольцевым гонкам
Фейк: в Курской области задержали боевиков, готовивших серию терактов
Свыше 30 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья с мая
Появились фото с места крушения вертолета золотодобытчиков в Амурской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте