Политолог Михайлов: Каллас получила пост главы евродипломатии благодаря русофобии

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас займет пост главы евродипломатии. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал политолог Евгений Михайлов.

По его мнению, государственный деятель получила соответствующую должность благодаря антироссийской позиции.

«Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии — прим. ред.) давно заявляла о том, что необходимо побольше женщин в руководство Евросоюза. И это тоже стало одним из факторов», — добавил эксперт.

Он также указал на тенденцию набирать руководителей Евросоюза из малых стран. Предполагается, что Каллас продолжит «линию на жесткое противодействие» интересам РФ.

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